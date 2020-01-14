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В Днепре с 25 по 26 января состоится фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт епархии, фестиваль проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

«Рождественский фестиваль стал уже традиционным песенным форумом, о котором знают по всей Украине и за ее пределами», - сообщили в епархии.

Программа песенного форума начнется торжественным открытием фестиваля 25 января в 12.00, после которого пройдут выступления хоровых коллективов. 26 января в 13.00 состоится торжественный заключительный концерт.

Фестивальные выступления пройдут в актовом зале Днепропетровского епархиального управления Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви.

Вход свободный.
ForUm

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