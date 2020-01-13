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В Киево-Печерской лавре, в Аннозачатиевском храме, 11 января, в день памяти мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр совершил молебен перед мощами одного из Вифлеемских мучеников-младенцев, которые покоятся в Дальних пещерах.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, за богослужением молились представители организаций Украины, которые занимаются противоабортной деятельностью, в частности: «Вся Украина», «Pro-life Украина», «Диакония», «Фитофарм» и другие.

После молебна за заслуги перед Украинской Православной Церковью, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, епископ Сильвестр удостоил благотворителей противоабортного движения и активистов церковными наградами.

*** В «Кратком историческом описании Киево-Печерской Лавры» 1795 года митрополита Киевского Самуила (Миславского) упоминается «частица мощей святого младенца, Христа ради от Ирода убитого, принесенная в Лавру Патриархом Иерусалимским Феофаном в 1620 года» и находится в Дальних пещерах. То же о святыне сообщает и «Описание» Лавры 1831 года митрополита Евгения (Болховитинова).

На карте Дальних пещер 1703 года изображена неподписанная рака, которая на более поздней карте, вероятно 1744 года, отмечена на том же месте и имеет подпись: «Святой Иоанн, младенец, Иродом убит».

На картах Дальних пещер 1769-1789 и 1795 годов упоминаются: «один из младенцев, зарезанных царем Иродом» и «частица мощей младенца, от Ирода убитого».

Изображение этого младенца присутствует на старинных иконах Собора Печерских святых.

В XX веке ковчег с мощами святого младенца некоторое время находился в фондах созданного на территории Лавры Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника. Сейчас святыня находится в Дальних пещерах.
ForUm

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