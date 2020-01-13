Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных заявлений Путина заявил, что правительство и правящая партия «Право и справедливость» будут отстаивать правду и историческую память.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он высказался в новогодней встречи с партийными структурами в регионе Прикарпатья.

Владимир Путин недавно заявил, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией, а тогдашнего польского посла в Берлине назвал антисемитом, чем вызвал гнев нынешней польской власти.

Моравецкий напомнил, что в ответ на слова российского президента обнародовал заявление, в котором написано, в частности, что Владимир Путин много раз лгал на тему Польши.

«Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны», - сказал Моравецкий.

Напомним, 9 января Сейм Польши принял резолюцию об осуждении попыток российских политиков обвинить поляков в развязывании Второй мировой войны.