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Евросоюз осудил смертные приговоры, которые Беларусь выносит преступникам. В частности, последние от 10 января.

Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

10 января 2020 региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костевым.

«Три приговора были выполнены в прошлом году, и всего четыре человека сейчас находятся в „очереди на смерть“. Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский Союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении представителя ЕС.

Беларусь призвали ввести мораторий на казни.

 

Напомним, 17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет.
ForUm

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