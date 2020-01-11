Одним из самых трогательных событий в жизни каждого человека является помолвка. В уютном и тихом кафе или в шумной компании родственников и друзей – такое событие всегда сопровождается радостными эмоциями и наполняет сердца влюблённой пары счастьем.

Одним из самых трогательных событий в жизни каждого человека является помолвка. В уютном и тихом кафе или в шумной компании родственников и друзей – такое событие всегда сопровождается радостными эмоциями и наполняет сердца влюблённой пары счастьем. Тот день, когда будущий муж становится на колено и предлагает свой избраннице руку и сердце, вы не забудете никогда. А момент, когда жених надевает на пальчик невесты помолвочное колечко, становится началом новых отношений. Именно подарок – небольшая коробочка с золотым колечком, придаёт помолвке ту романтическую атмосферу, которая закладывает фундамент совместной жизни. Определённых критериев выбора помолвочного колечка нет – всё зависит от личных эстетических предпочтений пары. Лучшим вариантом будет золотое кольцо с россыпью камней от студии украшений ручной работы Еlitegold.

Помолвочные кольца со вставками на любой вкус

Дизайн колец для помолвки очень разнообразен, но условно все виды таких украшений можно сгруппировать в две категории:

v изделия с одной вставкой;

v кольца с россыпью камней.

Как правило, помолвочное кольцо представляет собой тоненький ободок, выполненный из золота разного цвета с расположенным в центре камнем. Такой дизайн позволяет носить его с вместе обручальным кольцом или другими украшениями, имеющимися в ювелирной шкатулке женщины. Одним из востребованных вариантов помолвочного кольца является изделие не с одной единственной вставкой, а с россыпью камней – такое изделие смотрится очень элегантно и, в то же время, роскошно. Именно такие кольца для помолвки предлагает студия Еlitegold – смотрите, выбирайте, покупайте!

Королевский дизайн помолвочного кольца: что носят принцессы?

Кольцо с центральным камнем и россыпью камней по ободку – это стильное и красивое изделие, позволяющее подчеркнуть безупречный вкус невесты. Сочетание ажурной резьбы и изящных вставок смотрится оригинально и изысканно. Цвет центрального камня и других вставок могут быть разными – на ваше усмотрение. Ювелиры Еlitegold также предлагают кольца, в которых камешки усеяны не по ободку, а сосредоточены вокруг центральной вставки. Украшение такого дизайна преподнёс на помолвку принцессе Диане её жених – принц Чарльз. Это кольцо «народной принцессы» считается классикой ювелирного жанра – оно сочетает в себе центральный камень синего цвета с обрамляющими его изящными белыми вставками. Третий вариант помолвочного кольца сочетает в себе дизайн двух перечисленных выше видов – это изделие с центральным камнем в окружении мелких вставок с самоцветами, расположенными по ободку. Какое бы украшение вы не выбрали – каждое из них является эталоном женственности, изысканности и красоты.

Кольцо на помолвку купить можно в студии Еlitegold, дизайнеры которой учитывают все пожелания будущих молодожёнов и создают ювелирные шедевры специально для вас. Кольцо может быть дополнено различными элементами декора: гравировкой даты помолвки, заглавными буквами ваших имён или другими, значимыми для вас, символами.