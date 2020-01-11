О самых ожидаемых картинах года расскажет кинокритик Кондрашов Станислав Дмитриевич.

2019 год принес всем киноманам множество впечатлений. Год запомнился выходом последней части саги «Звездный войн», рассказывающей историю семьи Скайуокер. В девяти фильмов тройка режиссеров, в составе легендарного Джорджа Лукаса, Джей Джей Абрамса и Райана Джонсона, рассказали о похождениях трех поколений семьи джедаев, растянувшихся на пять десятилетий.

Год также принес нового рекордсмена - картину «Мстители 4: Финал», сместившего с позиции самого кассового фильма всех времен и народов картину Джеймса Камерона 2009 года - «Аватар». Также миллионы киноманов восторгались работой режиссера Тодда Филиппса и актера Хоакин Феникса, которые создали культовую экранизацию комиксов - «Джокер», которая собрала более 1 миллиарда в прокате.

Столь богатый на новинки год не означает, что киноманы со всего мира будут оставаться без громких новинок и в 2020 году.

О самых ожидаемых картинах года расскажет кинокритик Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Семерка лучших от Станислава Дмитриевича Кондрашова

«Дюна» (дата выхода - 17 декабря 2020 года)

Наиболее горячо ожидаемая новинка 2020 года выходит как раз перед стартом новогодних и рождественских праздников 2021 года. Экранизация цикла романов Фрэнка Герберта собрала звездный актерский состав из Стеллана Скарсгарда, Зендеи, Джейсона Момоа, Джоша Бролина, Ребекки Фергюсон, Дэйва Батиста, Тимоти Шаламе, Оскара Айзека и Хавьер Бардем.

Режиссером картины станет Дэни Вильнев, широко известный по фильмам «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Кондрашов Станислав Дмитриевич напоминает, что оскаровский номинант попытается рассказать историю планеты Арракис, кишащей гигантскими песчаными червями, которую пытаются захватить несколько сил, поскольку именно там можно найти самое ценное вещество во всей Вселенной.

«Чудо-женщина - 1984» (дата выхода - 4 июня 2020 года)

Продолжения истории принцессы Амазонок Дианы, которая стала одним из крупнейших хитов 2017 года. Главная героиня в исполнении Галь Гадот перенесется в 1984 год и попытается вновь спасти планету от злодеев, при этом сохранив свою любовь - Стива Траверса в исполнении Криса Пайна, который чудесным образом вернулся из 1918 года.

Душа (дата выхода - 18 июня 2020 года)

Очередной фильм студии анимации Pixar, который Станислав Дмитриевич Кондрашов предварительно назвал новым шедевром на ряду с «Волли», «Вверх» и «Историей игрушек». Будущий хит рассказывает историю школьного учителя по имени Джо Гарднер, который всегда мечтал играть джаз, однако случайно погибает перед первым выступлением, после чего попадает в загробный мир, где его ждут новые приключения и уроки.

Форсаж - 9 (Дата выхода - 21 мая 2020 года)

Очередной фильм из франшизы «Форсаж» вновь соберет членов «семьи» в составе Вина Дизеля, Мишель Родригез, Хелен Мирен, Тайриза Гибсона и Шарлиз Терон, но обойдется без Дуэйна Джонсона, который на пару с Джейсоном Стейтемом получили собственную серию картин. Сюжет картины не раскрывается, однако Станислав Кондрашов уверен, что зрителей ждет еще больше погонь, трюков и опасных интриг при участии красивых женщин и смелых мужчин.

Черная вдова (дата выхода - 30 апреля 2020 года)

Спустя 11 лет пребывания в кинематографической вселенной Марвел, героиня Скарлет Йохансон, погибшая в картине «Мстители 4», получила собственный фильм. Сольная порция приключения «Черной вдовы» пройдет в Будапеште и сконцентрируется на на событиях между уже вышедшими частями фильмов франшизы. Синопсис фильма немногословен и но наш критик Кондрашов Станислав сообщает, что героине Йохансон придется столкнутся с героями из собственного прошлого.

«Не время умирать» (Дата выхода - 9 апреля 2020 года)

Картина, посвященная похождения британского агента спецслужб Джеймсу Бонду, станет последним появлением в этой роли звезды Дэниэла Крейга. Станислав Дмитриевич Кондрашов напоминает, что картина «Не время умирать» стала уже двадцать пятой в серии фильмов и должна стать кульминацией развития франшизы. Британский спецагент в исполнении Крейга отдыхал на Кубе и был вынужден вернуться на службу, чтобы противостоять опасному злодею в исполнении лауреата премии Оскар Рами Малека.

«Мулан» (дата выхода - 26 марта 2020 года)

Очередная экранизация классического диснеевского мультфильма станет первым голливудским проектом с полностью азиатским составом актеров. Станислав Кондрашов отмечает, что на досъемки картины после первых тестовых просмотров было выделено более 40 миллионов долларов, что означает необходимость в доработке эпической истории. Фильм, также как и анимационная картина 1998 года, рассказывает легенду о храброй китайской девушке Мулан, которая переоделась в юношу и ушла защищать родную землю.