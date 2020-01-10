Компания «Магистральные газопроводы Украины» должна выплатить НАК «Нафтогаз Украины» более 180 млрд грн за передачу газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью LIGA.net.

«Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться — распределяется и часть от этой суммы пойдет нам», - объяснил Витренко.

По его словам, в рамках так называемого анбандлинга Нафтогаз получит от МГУ более 180 млрд грн.

«Эту сумму могут выплатить за десять лет», - добавил он.

Напомним, 1 января «дочка» Нафтогаза Укртрансгаз подписал с МГУ акт приема-передачи газотранспортной системы Украины и компании Оператор ГТС. Таким образом, украинскую ГТС вывели из состава Нафтогаза (анбандлинг Нафтогаза) в соответствии с правилами Евросоюза. В рамках третьего энергопакета ЕС добывающая компания не может одновременно продавать газа и его транспортировать.

