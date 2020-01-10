В Оболонское управления полиции поступило сообщение о том, что в отделении банка на улице Героев Днепра прогремел взрыв.

По данным пресс-службы столичного главка, двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление обстоятельств преступления и задержания злоумышленников.