В этой статье мы расскажем, как именно происходит раскрой металла лазерным станком, какие материалы подходят для подобной обработки.

Вы узнаете достоинства такого способа металлообработки, познакомитесь с современной технологией поближе.

Лазерная резка и ее преимущества

Лазерный раскрой – это способ разделения металла при помощи сфокусированного лазерного луча, который нагревает поверхность материала до расплавления или полного его испарения в области реза.

Процесс резки начинается в момент, когда в одной точке полностью выжигается материал, далее система разделяет материал, следуя запрограммированной траектории.

Использование лазерного станка для раскроя металла является абсолютно технологически оправданным, так как позволяет существенно сэкономить материал, энергию и трудозатраты при этом за короткое время обработать большое количество изделий.

Важные достоинства лазерной резки:

Данная технология является универсальной, поскольку подходит для различных органических и неорганических материалов.

Материалы, обработанные с помощью лазерного луча, не нуждаются в дополнительной обработке.

Высокая точность реза, благодаря чему можно создавать тонкие линии без ограничений по форме.

Лазерный луч не изнашивается, что экономит эксплуатационные затраты.

Сравнение лазерной и плазменной резки

Чтобы выявить неоспоримые преимущества и недостатки каждого из методов, следует внимательно рассмотреть данные способы металлообработки.

Плазменная резка осуществляется за счёт выплавления материала, часто применяется для раскроя стали, алюминия и нержавеющей стали.

Главными минусами по сравнению с лазерной резкой являются: более низкое качество изделий, высокое потребление энергии, пылеобразование и повышенный уровень шума.

Но, не стоит забывать, что, благодаря своей гибкости, плазменный раскрой удобен для электропроводящих материалов.

Лазерная резка по металлу имеет высокую производительность и точность получаемых деталей, может обеспечить сложные по конфигурации фигуры, высокую точность углов.

Недостатками лазерного раскроя являются: скашивание кромок до 0,5 градусов, не подходит для порезки листового металла толщиной 20-40 мм.

Наиболее эффективна эта технология для металлических листов толщиной до 6 мм, тогда кромки будут гладкими, без окалины или облоя.

Можно утверждать, что каждый из рассмотренных методов резки металла идеально подходят для определённых видов материала, различной толщины. Чтобы получить качественное изделие, необходимо чётко соблюдать технологию производства, поэтому следует обращаться к специалистам высокого класса.

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