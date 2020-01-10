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«Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый Рождеству Христову.

Фото:Сергей Волков

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», клип на композицию «Знала ли, Дева, Ты?» опубликовал телеканал «Глас».

«Христос родился! Славим Его! Восславим и Пресвятую Матерь Его, Её смирение и тихий подвиг. Её доверие Господу и любовь к Всеблагому Сыну. Её готовность пройти этот путь до конца. Вместе с волхвами, вместе со всеми христианами и мы сегодня положим у колыбели Богомладенца свой маленький подарок»,  - написал священник на своей странице в Facebook, поделившись видеозаписью клипа.

Авторы песни - Mark Lowry (текст) и Buddy Greene (музыка). Перевёл слова композиции на украинский язык Денис Лозинский.

Священник рассказал, что «съёмки клипа проходили в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине. Один эпизод (благословение иконописца) «родился» в столичном храме в честь 12-ти Апостолов (на Осокорках)».

В съёмках участвовали матушка и дети отца Александра, семья церковного историка Владислава Дятлова и сотрудницы телеканала «Глас», сурдопереводчицы Екатерины Дятловой, а также иконописец Роман Селивачов.

Как сообщалось ранее, в Херсоне состоялся сольный концерт протоиерея Александра Клименко, средства, собранные на котором, пойдут на поддержку социальных проектов отдела по делам семьи Херсонской епархии, в частности - центра защиты материнства и детства «Жизнь».
ForUm

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