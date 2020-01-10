также в разделеМир
Румыния обеспокоена наращиванием Россией военного присутствия в Черном море 17
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл 39
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего 24
Королевская семья потрясена решением Гарри и Меган Маркл отойти от обязанностей 62
Акции Boeing снизились после катастрофы самолета МАУ 17
США готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий 23
Трамп: В результате обстрела американских военных баз в Ираке никто не пострадал 24
В прошлом году в мире убили 49 журналистов 30
Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана 26
The Hill: В ряде регионов РФ назревает восстание 96
Президент Эстонии не приняла подарок России – бутылку крымского шампанского 44
В Иране сообщили о 80 погибших в результате ракетной атаки по базам США 47
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток» в обход Украины 86
Президент Польши не поедет на форум памяти Холокоста из-за Путина 58
Первые отряды турецкой армии прибыли в столицу Ливии 158
Иран обстрелял военные базы США в Ираке 134
В Австралии число погибших в пожарах животных превысило миллиард 42
Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50 121

Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

За проголосовали 224 конгрессмена. Против – 194. Среди тех, кто поддержал запрет, были республиканцы.

Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Напомним, 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги