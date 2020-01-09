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Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры приглашают верующих посетить фестивали рождественских колядок, которые состоятся в обителях.

Фото: Православная Жизнь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная Жизнь», фестивали проведут в период Святок.

«9 января 2020 года в Почаевской лавре состоится Фестиваль Рождественских колядок. Праздничное мероприятие пройдет в Спасо-Преображенском соборе, начало в 17.00. В фестивале примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из многих храмов Украинской Православной Церкви», - сообщает сайт обители.

Праздничные песнопения, прославляющие Родившегося в мир Христа Спасителя, прозвучат в Святогорской лавре 10 января. Первая часть концерта начнется в Успенском соборе после Божественной литургии, вторая пройдет в актовом зале монастыря, - написали на официальном сайте Святогорской лавры.

«10 января, в Киево-Печерской Лавре состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон». Торжественное мероприятие состоится в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Начало в 17.00, вход свободный», - сообщили на сайте Киево-Печерской лавры.

Во время концерта пройдет традиционный сбор пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
ForUm

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