На Луганщине в Ровеньках в день празднования Рождества Христова верующие Украинской Православной Церкви прошли многолюдным крестным ходом по центральным улицам города.

Фото: Ровеньковская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровеньковской епархии УПЦ, в этом году состоялось юбилейное 20-е молитвенное шествие.

Молитвенное шествие возглавил благочинный Ровеньковского церковного округа, секретарь епархии протоиерей Григорий Устименко.

Верующие прошли от Свято-Никольского собора к памятнику 2000-летия Рождества Христова, где духовенство совершило праздничный молебен. Затем крестный ход, под пение рождественских колядок, прошествовал обратно к Свято-Никольскому собору.

Первый крестный ход был совершен в 2000 году и был приурочен к 2000-летию Рождества Христова.