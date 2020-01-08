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Церковь может выступить посредником в урегулировании конфликта на Донбассе.

Фото: replyua.net

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо в эфире телеканала «112 Украина».

«Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь (Святогорская лавра, - ред.) в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в решении конфликта на Донбассе – ред.)», – рассказал Сергей Сивохо.

Он также сказал, что для достижения мира на Донбассе необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», а также выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.
ForUm

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