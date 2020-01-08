По предварительным оценкам аналитиков Украинский плодоовощной ассоциации, в 2019 году Украина обновила исторический рекорд импорта бананов. Эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 году в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, сообщается на сайте УПОА.

«Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после потери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей страны. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о еще более резком росте потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины», - отмечает директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые употребил в среднем более 6 кг бананов в год. Таким образом, средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по отношению к 2013 году.

«Потребление бананов продолжает расти, несмотря на огромную диспропорцию в ценах на банан и яблоко на внутреннем рынке. Даже во второй половине календарного 2019 года, когда цены на яблоко практически удвоились, бананы, как раньше продавались в среднем на 70-80% дороже в розницу, а их импорт продолжал расти. И в первой половине сезона, когда розничные цены на банан были в три раза выше, чем на яблоко, импорт бананов также бил рекорды», - комментирует ситуацию экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

«На сегодняшний день мы оцениваем потребления свежего яблока потребителями Украины в 11 кг на человека в год. При этом только около 9 кг потребляемых яблок приобретается в супермаркетах и ​​на рынках, а остальные 2 кг – это потребление яблоки собственного производства жителями сельских территорий. В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн ($ 7,2), а на яблоко – около 110 грн ($ 4,7). Поэтому бананы уже сейчас обеспечивают рознице в полтора раза больше выручки, чем яблоки. Если учесть, что больше яблоки продается на базарах и лотках, чем в супермаркетах, в то время, как бананы продаются преимущественно через сети супермаркетов, продавать этот тропический фрукт супермаркетам уже сейчас намного выгоднее, чем яблоко. Мне кажется, что это является главной, хотя и не единственной причиной того, что потребление бананов растет, а потребление яблок, наоборот, находится в состоянии стагнации», - объясняет Ярмак.

Аналитики УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украине в 7,5 млрд грн ($ 320 млн), в то время как розничный оборот яблок страны не превышал 4,4 млрд грн ($ 190 млн).

Кроме банана, Украина продолжает наращивать импорт других тропических фруктов: мандарина, апельсина, лимона, грейпфрута, хурмы, киви, авокадо, ананаса, манго и т.п. Конечно, не последнюю роль в этом играет и укрепление украинской гривни по отношению к доллару и евро. Однако импорт интересный и супермаркетам, и новому поколению молодых потребителей, которые ищут новые вкусы и хотят пробовать новые, часто экзотические продукты.