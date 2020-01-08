также в разделеРелигия
Впервые за 5 лет украинские телеканалы покажут поздравления из собора УПЦ в Донецке 11
Православные сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы 36
Верующие УПЦ на Рождество поздравили многодетные семьи и детей, больных раком 13
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» 5
В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва 12
Митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества 10
Митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира 8
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова 9
УПЦ 6-9 января дарит праздник школьникам Донбасса - акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» 71
УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе 62
Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества 26
Митрополит Антоний: Рождество Христово - это событие, с которого начинается жизнь каждого человека 13
На Тернопольщине около 120 представителей ПЦУ сбили колокол и избили верующих УПЦ 75
В Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности 22
Сестры милосердия передали подарки от Митрополита Онуфрия в больницы Киева 24
Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ 67
Предстоятель Кипрской Церкви пройдет курс лечения от онкологического заболевания в США 16
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ 21

11 января в Киево-Печерской лавре помолятся о детях-жертвах абортов в день памяти 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Общая молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться еще нерожденного ребенка», - сообщили организаторы события.

На мероприятии также запланировано проведение мини-выставки о развитии ребенка до рождения, зажигание 1000 свечей за убиенных от абортов младенцев и проповедь епископа Белогородского Сильвестра, который по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия возглавит покаянный молебен.

Идея сохранения жизни нерожденных детей объединяет церковные, общественные структуры и неравнодушных украинцев в совместных мероприятиях, способствующих развитию здорового общества страны.

Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественное движение «Pro-life Украïна», БО «Диакония», Отдел по делам семьи Киевской епархии, ОО «Вся Украина», ЧАО «Фитофарм».

«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 000 младенцев, но на самом деле, цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения - спасения ребенка», - рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.

Покаянный молебен пройдет 11 января в 12.00 в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги