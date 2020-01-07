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Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Болтона на его официальном сайте.

По словам бывшего советника Трампа, он готов явить для дачи показаний в случае, если ему придет повестка с требованием явиться на слушания.

«Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания», - заявил Болтон.

Ранее лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.
ForUm

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