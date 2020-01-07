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Итальянский лоукост авиаперевозчик Ernest Airlines, которого ранее лишили лицензии, отменил четыре рейса из Киева, Львова и Одессы за последние два дня, 5 и 6 января.

Об этом сообщает портал Avianews.

Там отметили, что 5 января был отменен рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января — рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Кроме этого, портал со ссылкой на сервис flightradar24.com отмечает, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, сразу два отправили в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.
ForUm

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