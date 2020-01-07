Об этом сообщает портал Avianews.

Там отметили, что 5 января был отменен рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января — рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Кроме этого, портал со ссылкой на сервис flightradar24.com отмечает, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, сразу два отправили в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.