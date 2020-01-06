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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что палата на этой неделе представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США Дональда Трампа относительно Ирана.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Эта резолюция похожа на резолюцию, представленную сенатором Тимом Кейном в Сенате», - сказала Пелоси поздно вечером в воскресенье.

«Она подтверждает давно установленые обязанности Конгресса по надзору, утверждая, что если не приняты дальнейшие меры Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней», – пояснила она.

Резолюция, скорее всего, получит одобрение в Палате представителей, возглавляемой демократами, но перспективы ее принятия менее понятны в Сенате, который контролируется соратниками Трампа республиканцами, многие из которых заявили, что поддерживают действия президента по Ирану.

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

 
ForUm

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