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Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство по его приказу иранского генерала Касема Сулеймани.

«То, что США сделали вчера, надо было сделать давным-давно. Это спасло бы много жизней ... Мы предприняли действия, чтобы остановить войну, а не чтобы ее начать», — отметил американский лидер.

Такое заявление Трампа опубликовали в Twitter Белого дома.

Президент США утверждает, что, командуя спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Кудс», Сулеймани около 20 лет дестабилизировал ситуацию на Ближнем Востоке. Также, по словам Трампа, он организовывал террористические атаки на американских граждан — как военнослужащих, так и гражданских.

Президент США добавил, что американцы не хотят менять режим в Иране, но агрессия Тегерана на Ближнем Востоке должна прекратиться.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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