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Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители сегодня передали подарки от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в больницы Киева.

Фото: Гавриил Загородний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, к празднику Рождества Христова, по два холодильника для хранения медикаментов получили детская клиническая больница № 7 и хирургическое отделение Киевской городской клинической больницы №12. Также от имени Блаженнейшего пациентам детской больницы сестры милосердия вручили 100 игрушек и сладости. Хирургическому отделению Предстоятель УПЦ передал 20 Законов Божиих.

«Выполняя обычное для них послушание, сестры милосердия прошли по палатам и подарили пациентам иконы Спасителя и Богородицы, Евангелие от Марка и нательные крестики. Оказалось, что нательных крестиков не было у многих православных детей и взрослых. Болящие люди и их родственники с благодарностью надевали главный символ принадлежности к Церкви Христовой.

Сестры-миссионеры Киевского сестричества второй год проявляют заботу о пациентах многих лечебных учреждений столицы, часто слышат жалобы людей на нехватку лекарств и средств, получают обращения о помощи»,– сказал духовник Марфо-Мариинской обители протоиерей Иоанн Гориа.

Священник отметил, что «главная миссия сестер – проповедь Христа. Но там, где есть возможность, сестричество помогает во славу Божью. Большую поддержку в этом оказывает Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В данном случае руководство детской больницы и хирургического отделения обратилось с просьбой непосредственно к нашему Предстоятелю, и, конечно же, Блаженнейший помог, зная, как непросто сейчас выживает украинская медицина».

Светлана Гориа, супруга духовника сестричества Марфо-Мариинской обители, отметила, что сестры, поздравляя пациентов с наступающим праздником, напомнили им о его значении.

«Вместе с духовником обители, отцом Иоанном (Гориа), сестры милосердия прошли с миссионерской проповедью по палатам, утешая и ободряя взрослых и деток, которые в праздничные дни оказались на больничных койках. Они поздравили всех и напомнили о великом событии для всего человечества, от которого ведется отсчет нашего времени - Рождестве Спасителя нашего Иисуса Христа», - сказала матушка Светлана.
 

Всего в сестричестве Марфо-Мариинской обители 26 сестер – 12 в Киеве и 14 в Одессе. Их задача - миссионерство, в основе которого - напомнить людям о Боге и покаянии. Сёстры посещают больницы и школы, где рассказывают людям о Церкви, в том числе объясняют, что такое Причастие и зачем оно нужно. Также — раздают крестики и иконы людям на улицах города.
ForUm

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