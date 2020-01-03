В Токмаке Запорожской области в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибли двое малолетних детей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что после тушения пожара в больницу доставили двух детей 2015 и 2018 года рождения, а также их мать 1992-го года. В медучреждении дети умерли.

Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.