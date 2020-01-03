В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви пребывает ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 1 января ковчег прибыл в Покровскую общину села Великая Белозерка, а далее в села Заповитное и Великую Знаменку.

31 декабря ковчег с мощами перевезли в Новоукраинку, где в храме собрались прихожане сел Примерное и Новоднепровка. В тот же день святитель посетил Свято-Успенский храм села Нововодяное, где, сразу же по приезду, началось всенощное бдение в его честь. Там же во время совершения Божественной литургии верующие встретили Новый год, а после службы общались с сопровождающим святых мощей иеромонахом Георгием.

30 декабря ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в город Каменка-Днепровская.

Первой среди принимающих общин стала православная община села Водяное. По словам сопровождающего святыню иеромонаха, такой поток людей он видел только в кафедральном соборе. Настоятель храма протоиерей Николай Ступак также отметил, что в этот день в храм пришли даже те, кто никогда не посещал его до этого.