также в разделеРелигия
Сестры милосердия передали подарки от Митрополита Онуфрия в больницы Киева 3
Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ 9
Предстоятель Кипрской Церкви пройдет курс лечения от онкологического заболевания в США 11
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ 12
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста 6
Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь 11
В Почаеве более 200 человек из разных уголков Украины приняли участие в молодежном съезде 13
В Киеве состоится благотворительный спектакль «Отрада и Утешение» 14
В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ 28
Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава 11
РПЦЗ опубликовала официальное обращение в поддержку Сербской Церкви в Черногории 10
Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей 15
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар 62
На «Интере» 6 и 7 января покажут Рождественские богослужения 11
В Долине крестов впервые совершили монашеский постриг 18
Митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека 7
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Амфилохия 16
В УПЦ считают, что Элладская и Александрийская Церкви поддержали Варфоломея в признании ПЦУ из-за материальной зависимости 29

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви пребывает ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 1 января ковчег прибыл в Покровскую общину села Великая Белозерка, а далее в села Заповитное и Великую Знаменку.

31 декабря ковчег с мощами перевезли в Новоукраинку, где в храме собрались прихожане сел Примерное и Новоднепровка. В тот же день святитель посетил Свято-Успенский храм села Нововодяное, где, сразу же по приезду, началось всенощное бдение в его честь. Там же во время совершения Божественной литургии верующие встретили Новый год, а после службы общались с сопровождающим святых мощей иеромонахом Георгием.

30 декабря ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в город Каменка-Днепровская.

Первой среди принимающих общин стала православная община села Водяное. По словам сопровождающего святыню иеромонаха, такой поток людей он видел только в кафедральном соборе. Настоятель храма протоиерей Николай Ступак также отметил, что в этот день в храм пришли даже те, кто никогда не посещал его до этого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
17
Теги