Русская Зарубежная Церковь опубликовала официальное обращение в поддержку Черногорско-Приморской паствы Сербской Православной Церкви.

Фото: Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион / РИА Новости

31 декабря РПЦЗ выпустила Братское послание Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, архиепископу Цетиньскому Амфилохию, митрополиту Черногорско-Приморскому, сообщается на сайте synod.com.

«Братски протягивая Вам руку, спешу от имени Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви выразить Вашей Святыне, Преосвященным архипастырям, клиру, монашествующим и всей врученной Вам Черногорско-Приморской пастве Сербской Православной Церкви слова любви и поддержки», – говорится в документе.

Архиерей вспоминает в послании посещение в 1992 году делегацией Сербской Церкви усыпальницы тогда еще не прославленного Церковью святителя Иоанна Шанхайского, во время которого митрополит Амфилохий, «совершив у гроба этого великого святого заупокойную литию, воспел общий тропарь святителю, предчувствуя его канонизацию»: «Ваше пение тогда было подхвачено не только всей церковной делегацией, сопровождавшей Святейшего Патриарха Павла, но и покойным архиепископом Антонием (Медведевым) и всеми присутствовавшими со стороны Русской Зарубежной Церкви».

«Этим Вашим поступком Вы подчеркнули, что у нас с Сербской Православной Церковью, 99 лет тому назад приютившей русских иерархов-беженцев с клиром и паствой, общие отцы и наставники», – добавил глава РПЦЗ.

Первоиерарх также подчеркнул значительную роль митрополита Амфилохия в восстановлении единства РПЦ и РПЦЗ, и его активное участие в IV Всезарубежном Соборе РПЦЗ, одобрившем проект Акта о каноническом общении с Московским Патриархатом.

«Ныне, вспоминая Ваш добрый вклад в нашу жизнь, преклоняя колена перед Курско-Коренной иконой Божией Матери "Знамение" и священной ракой с нетленными мощами святителя и чудотворца Иоанна, хотим заверить Вас и всех Ваших в наших самых горячих молитвах за Вас, Вашу Церковь, единственную каноническую на территории Черногории. Наши мысли и переживания – с Вами и Вашими! Мы надеемся и верим, что несправедливость, претерпеваемая нашими братьями и сестрами в Черногории, будет благополучно и скорейшим образом преодолена во славу Божию и на благо Святого Православия.

Молитвами святителей Иоанна (Максимовича) и Николая (Велимировича), епископа Жичского; преподобного Иустина (Поповича) и многих других подвижников, объединяющих наши Церкви, да укрепит Господь Вас в сие сложное время и вразумит восстающих на наше Святое Православие! Аминь», – пишет в заключение митрополит Иларион.

Как сообщалось, 28 декабря Священный Синод Русской Православной Церкви опубликовал Патриаршее и Синодальное послание «в связи с опасным развитием ситуации вокруг канонической Православной Церкви в Черногории», в котором говорится, что закон о свободе вероисповеданий, принятый в Черногории, является актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства.