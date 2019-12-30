29 декабря в 13:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 14-этажном жилом доме на ул. Княжий Затон, 19 в Дарницком районе Киева.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, по прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время разведки в коридоре бойцы обнаружили тело мужчины.

В 13:48 спасатели локализовали возгорание на площади 20 кв. м и в 13:51 – ликвидировали.

В результате пожара сгорели личные и бытовые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.