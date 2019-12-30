также в разделеСтолица
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому путепроводу 79
Кличко пообещал снижение тарифов за отопление в январе 21
В Киеве провели испытания нового Шулявского путепровода 102
В Киеве появится «кризисная комната» для борьбы с домашним насилием 15
Эксперт: Кличко и Столар смогут избежать ответственности за аферу «УкрБуда» 25
В ночь на Новый год наземный транспорт в Киеве будет работать до 5:00 16
Завтра в Киеве ухудшится погода 19
В Киеве почтят память легендарного старца Иоанна Босого 28
В Киеве установлен очередной температурный рекорд 16
Александр Зубченко: Андрей Ермак стал главной «крышей» Кличко 67
Станция «Майдан Незалежности» возобновила работу 22
На станции метро «Майдан Незалежности» ищут взрывчатку 27
Памятник Ватутину в Киеве сносить не будут 89
Ночь на Николая в Киеве стала самой теплой за 139 лет 13
В Киеве горело общежитие НАУ, 350 человек провели ночь на улице 84
Юрист: За аферу с «УкрБудом» Кличко должен сесть в тюрму 72
На Шулявском мосту начали укладывать асфальт 35
Из-за новогоднего парада в Киеве запретят движение по центральной улице 36

29 декабря в 13:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 14-этажном жилом доме на ул. Княжий Затон, 19 в Дарницком районе Киева.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, по прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время разведки в коридоре бойцы обнаружили тело мужчины.

В 13:48 спасатели локализовали возгорание на площади 20 кв. м и в 13:51 – ликвидировали.

В результате пожара сгорели личные и бытовые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги