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Спасатели предупреждают украинцев о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в воскресенье, 29 декабря, на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. Также объявлен первый уровень опасности.

«По прогнозам УкрГидрометцента, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
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