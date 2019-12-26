Коммунистическая партия Украины, деятельность которой была запрещена в 2016 году, провела в Киеве «научно-практическую конференцию» по случаю 140 годовщины рождения советского диктатора Иосифа Сталина.

Отчет о мероприятии опубликован на сайте КПУ.

Участники прочитали доклады о вкладе Сталина в «революционное преобразование мира». Лидер КПУ Петр Симоненко выступил с докладом и вручил нескольким участникам «памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина».

Также выступил доктор исторических наук, действующий член-корреспондент НАН Украины Валерий Солдатенко, кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко и другие.

Упирі підняли голови. Заборонена в Україні секта "Комуністична партія України" провела в Києві " збір до дня народження Йосипа Сталіна. Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя вбивці і ката сталіна".

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