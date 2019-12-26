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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» № 371-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились с такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы не урегулированы законодательно», - говорится в сообщении.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО, документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

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