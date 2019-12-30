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Мэр Киева Виталий Кличко в Facebook опубликовал видео, в котором показал новогодне-рождественские локации столицы.

«Друзья! Я убежден, Киев – самый красивый город в мире. А на новогодне-рождественские праздники он становится магическим и сказочным. И хотя снежок пока не выпал, сказка захватывает столицу. Новогодние локации ждут киевлян и гостей города на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов», - отметил мэр.   

У Арки дружбы народов в этом году тоже сияет новогодняя елка, добавил Кличко.

«Праздничная атмосфера царит и на Контрактовой площади. Там вас ждут новогодние развлечения: каток, ледяные горки, колесо обозрения, фудкорт. Особое настроение здесь создают этномотивы – опошнянские произведения с Полтавщины - кувшины, птички, кузнечики. Их можно увидеть и на елке, и в виде отдельных инсталляций. Гостиный двор также впитался по-праздничному и сияет иллюминацией», - добавил он.

На Контрактовой площади работает резиденция Святого Николая. «В резиденции гостей принимает настоящий Николай, с которым можно и пообщаться, и сделать фото на память, и даже получить подарок! Причем проведет гостей к Святому Николаю его помощник – ангел», - рассказал мэр.
ForUm

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