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В день празднования Рождества по григорианскому календарю, 25 декабря, Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что Фанар оберегает Православие от национализма.

Фото: orthodoxtimes.com

Об этом сообщается на сайте «Orthodoxtimes».

В проповеди Патриарх Варфоломей сослался на наднациональный характер Константинопольского патриархата, который, по его словам, не связан ни с одним национальным контекстом.

При этом глава Фанара процитировал слова митрополита Иоанниса Пергамского: «Если бы этого института (Константинопольского патриархата – Ред.) не было, его нужно было изобрести. Без Вселенского Патриархата Православие скатится в воронку национализма, надменность прошлого, презрение к современному миру».
ForUm

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