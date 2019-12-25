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Папа Римский Франциск помолился за смягчение каменных и эгоцентричных человеческих сердец.

Он призвал к миру, особенно отметив Украину, Сирию, Йемен, Демократическую республику Конго, сообщает УНИАН.

В своем послании «городу и миру» он говорил о стенах равнодушия, которые встают на пути беженцев, и упомянул верных христиан, которые погибают за свою веру - при этом понтифик упомянул африканские страны от Нигерии до Буркина Фасо, где в день Рождества от рук экстремистов погибло более 30 женщин.
ForUm

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