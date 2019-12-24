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В Киево-Печерскую лавру доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского.

Икона святителя Луки, архиепископа Крымского

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, святыня будет находиться в Крестовоздвиженском храме с 28 декабря, когда празднуется Собор Крымских святых, по 25 января.

«Жизнь будущего святителя непосредственно связана со столицей Украины. Когда мальчику было 12 лет, его семья переехал из Крыма в Киев, где в 1896 году Валентин Войно-Ясенецкий окончил Киевскую 2-ю гимназию и художественную школу. В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета», - напомнили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.

До принятия священства в 1921 году святитель был женат, но после смерти супруги в 1919 году больше времени старается уделять церковной жизни, не покидая медицинской работы.

После принятия священного сана в больницу и в университет отец Валентин стал приходить в рясе с крестом на груди.

В 1923 году принял монашество с именем Лука и стал архиереем. Пережил две ссылки и 24 июля 1937 года был арестован в третий раз.

Активно помогал в лечении раненых во время Второй мировой войны.

5 апреля 1946 года переведен в Симферополь, где и нес свое архипастырское послушание до конца жизни, при этом совмещая церковную деятельности с хирургической практикой.

Скончался 11 июня 1961 года. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Священного Синода Украинской Православной Церкви причислен к лику святых. Мощи его ныне почивают в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя.
ForUm

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