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Братия Почаевской Лавры приглашают всех желающих помолиться на праздничном богослужении в честь рождения Богомладенца и прославить Его своим пением.

Фото: Почаевская лавра

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт лавры.

«В четверг 9 января в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры в 17.00 состоится праздничный фестиваль рождественских колядок и песнопений, в котором примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из многих храмов Украинской Православной Церкви», - сообщили на сайте обители.

Как сообщалось ранее, с 31 декабря по 1 января в Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского. 
ForUm

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