Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-ноябре 2019 года составили 662 млрд грн, что на 92,4 млрд грн, или на 16,2%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.



Согласно данным ГНС, по состоянию на 1 декабря выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты, сообщает УНИАН.

В частности, за 11 месяцев в местные бюджеты поступило 242,3 млрд грн налогов, что на 38,5 млрд грн, или на 18,9%, превышает показатель прошлого года.

В сообщении со ссылкой на главу Налоговой службы Сергея Верланова отмечается, что все задачи по поступлению платежей в бюджеты в текущем году Налоговой службой будут выполнены.



