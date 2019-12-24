В ООН в ответ на информацию о железнодорожном сообщении Российской Федерации в аннексированный Крым через Керченский мост заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Олег Николенко, передает hromadske.

«Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через «крымский мост»: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины», — написал он.

Представитель в ООН уточнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

«Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества», — добавил Николенко.

Напомним, 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.