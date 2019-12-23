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После запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре - всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.

Данные проанализировала международная компания, которая специализируется на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics, сообщает «Экономическая правда».

В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

Например, можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре.

На примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.

Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Карта уже находится в свободном доступе на eos.com/сropmap.

Проект EOS Crop Monitoring - это платформа, которая на базе AI и спутниковых данных позволяет мониторить и анализировать эффективность сельскохозяйственных угодий.
ForUm

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