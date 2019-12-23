На 6 шахтах ГП «Львовуголь» ночью отключали электроэнергию, заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от «Батькивщины» Михаил Волынец.

«В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП «Львовуголь». Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление», - написал он в Facebook.

По словам Волынца, отключение шахт ГП «Львовуголь» от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны «поставщика последней надежды» районной электросети – оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 – январь 2020 года.

«Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам «Львовуголь» 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре», - заявил глава профсоюза.

Он назвал это целенаправленным уничтожением угледобывающих предприятий Украины.

«Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию», - подчеркнул Волынец.

Пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды заявила об урегулировании ситуации. Электроснабжение на шахтах ГП «Львовуголь» возобновлено.

«Отключение шахт от электроэнергии произошло из-за требования предоплаты со стороны «поставщика последней надежды» районной электросети. В то же время на предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован. Шахты работают в обычном режиме»,- заявили в ведомстве.