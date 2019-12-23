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В Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно «Михаил Дудин» с ядерными отходами из Германии. Об этом в интервью DW заявил эксперт Greenpeace Рашид Алимов. Речь идет о 600 тонн отвального гексафторида урана – так называемых «урановых хвостах».

По данным эколога, днем ​​«урановые хвосты» были перегружены на железнодорожные платформы. В ближайшее время поезд отправится в Новоуральск, он будет в пути около 3-4 дней. Алимов отметил, что в Петербурге поезд с ядерными отходами проедет рядом с жилыми домами, что вызывает тревогу экологов.

На погрузку были приглашены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также в порту был измерен радиационный фон, он не превышает норму.

В Greenpeace на это заявили, что «Росатом» таким образом пытается успокоить общественное мнение, однако «простая экскурсия» ничего не доказывает и не отвечает на вопросы экологов. «Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России», - отметил Алимов.

Транспортировка ядерных отходов из Германии в Россию возобновилась осенью этого года после десятилетнего перерыва. До 2022 года планируется экспортировать 12 тыс. тонн «хвостов».  

«Росатом» настаивает, что в Россию поступает обедненный уран на переработку, затем он вывозится обратно за границу. Однако в Greenpeace уверены, что все это - специально придуманная схема по вывозу отходов, которые остаются после переработки в России, где накопилось до миллиона тонн таких отходов. Также экологи обращают внимание на опасное хранения ядерных отходов в России под открытым небом.
ForUm

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