23 декабря в 00:30 в Соломенском районе Киева по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В 1:04 пожар локализован на площади 10 м кв, в 1:07 ликвидирован.
Выведено на безопасное расстояние около 350 человек.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 34 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.
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