23 декабря в 00:30 в Соломенском районе Киева по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 1:04 пожар локализован на площади 10 м кв, в 1:07 ликвидирован.

Выведено на безопасное расстояние около 350 человек.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 34 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.