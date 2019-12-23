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23 декабря в 00:30 в Соломенском районе Киева по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 1:04 пожар локализован на площади 10 м кв, в 1:07 ликвидирован.

Выведено на безопасное расстояние около 350 человек.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 34 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.
ForUm

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