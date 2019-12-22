Как объясняют в Forbes, «финансовым благословением» для писательницы стала пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В издании отмечают, что заработать большие суммы Роулинг удалось благодаря продаже ее книг в США и театральных билетов от постановки «Гарри Поттера».

Второе место в списке занял победитель прошлого года, Джеймс Паттерсон, доход которого составил $70 млн. В 2018 году книга «Президент пропал», которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Бывшая первая леди Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее муж, бывший президент Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $65 млн за две книги — небывалая сумма за президентские мемуары.

«Книга Барака Обамы еще не опубликована (ходят слухи, что она может выйти на выборах президента 2020 года), но успех автобиографии Мишель Обамы доказывает, что для издательства Penguin Random House заоблачный аванс, возможно, окупился», — отметили в Forbes.

Напомним, что самым высокооплачиваемым писателем в 2018 году стал американец Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы «Невидимка», «Школа выживаемости», «И пришел паук» и «Целуя девушек». Ему удалось заработать 86 млн долларов и подвинуть на второе место прошлогоднего лидера, автора книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом 54 миллиона долларов.

Тройку лидеров по доходу в 2018 замкнул «король ужасов» Стивен Кинг он заработал 21 млн долларов.