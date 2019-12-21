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Россия на четыре дня ограничила движение судов по Керченскому проливу в связи с проведением технологических работ.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Судовладельцам рекомендовали воздержаться от выхода судов в акваторию Керченского моста в период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря.

Напомним, что Россия завершила строительство железнодорожной части Керченского моста.

Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года.

Крым был незаконно аннексирован Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
ForUm

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