Россия на четыре дня ограничила движение судов по Керченскому проливу в связи с проведением технологических работ.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.
Судовладельцам рекомендовали воздержаться от выхода судов в акваторию Керченского моста в период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря.
Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года.
Крым был незаконно аннексирован Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
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