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Налоговая полиция пресекла деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время обысков в рамках уголовного производства изъяты элитные шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.
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