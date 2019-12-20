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Евангелие написано в духе смирения, и кто живет в духе смирения, тот правильно понимает глубину Евангелия и практически осуществляет его в своей жизни.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений.

«Мы часто поступаем, слушая умников века сего, но не добрых, смиренных и благодатных людей, которые еще есть в нашем мире. Как сказал один старец: «Умных в аду очень много, а вот добрых и смиренных в аду нет». Доброту и смирение не может ад похитить, в нем нет доброты и смирения, они в раю. А ум всячески наставляет человека и бывает уводит его от Бога», - напомнил митрополит Арсений.

По мнению владыки, люди пожинают плоды самочиния, когда совершают поступки, противоречащие словам Евангелия, по своему мудрствованию или по уму злых советчиков. 

«Свое самомнение, своя гордыня, мнение о себе, считание, что я прав - в этом подчас беда и деградация человека, а не его возрастание. Помните всегда, под девизами «я знаю», «я считаю», «я думаю», «я прав» мы прожили всю нашу жизнь, и живя по этим девизам мы стяжали генеральные исповеди, которые потом приносим духовникам. Мы огромное море грехов приобрели именно вот этим», - отметил наместник Святогорской лавры.

Как ранее сообщалось в СМИ, сегодня в Святогорской лавре состоится Международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения» с целью исследования Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины.
ForUm

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