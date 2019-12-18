Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, посетил детское отделение Национального института рака (НИР).

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поздравил маленьких пациентов, медперсонал c днем святого Николая и передал подарки от благотворительного фонда Митрополита Онуфрия «Мир вам!».

«Мы сегодня находимся в детском онкологическом отделении. Я желаю, чтобы Господь молитвами святителя Николая исцелил этих детей! Чтобы они вышли здоровыми, чтобы они были добрыми, полноценными гражданами нашего государства! И чтобы они жили так, чтобы в их жизни прославлялось имя Божие, как жил святой Николай», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками.

«Я поздравляю всех - и детишек, и всех граждан Украины с днем святого Николая. Святитель Николай был дивный святой угодник, во время своей земной жизни достойно служил Богу и людям. Он любил Бога и в Боге любил всех людей. Он помогал нуждающимся, помогал обиженным, помогал тем, кто болен, кто имел какие-то трудности в земной жизни. Продолжая его традиции, Церковь также пытается в этот день творить добро.

Святой Николай и сегодня всем помогает. Это не все видят. А мы знаем, что святой Николай сегодня с нами и молится о нас, и помогает каждому, в чем кто нуждается», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший подарил врачам, которые борются за жизнь детей, иконы святого Николая.

Заведующий научно-исследовательским отделением детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сообщил о том, что на данный момент 50 детей находятся в медучреждении, и им оказывают духовную поддержку священники Украинской Православной Церкви.

«Митрополит Онуфрий приезжает к нам в день святого Николая. Родители и дети испытывают подъем, конечно. Относительно помощи - отец Евгений (настоятель больничного храма, - Ред.) ежедневно духовно поддерживает семьи, медперсонал, нуждающихся в помощи. Им нужна духовная поддержка.

Дети находятся длительное время на стационаре. Время лечения длится больше года. Поэтому любая поддержка и демонстрация того факта, что они не исключены из общественной жизни, являются такой же частью, как и все граждане страны, для них важны. Они возвращаются после заболевания в мир абсолютно адаптированными. Те, кому очень трудно у нас, тем семьям, конечно, нужна специальная поддержка», - рассказал Григорий Климнюк.

Настоятель храма в честь святых бессребренников Космы и Дамиана при НИР протоиерей Евгений Милешкин отметил, что пациенты детского отделения принимают участие в таинствах Церкви.

«Наш храм находится на территории института. Мы уже более 15 лет служим здесь. Служим больным – и детям, и взрослым. Это наша обязанность, наша потребность, наше желание. Мы стараемся все, что можно сделать, чтобы хоть немножечко легче стало тем пациентам, которые находятся в этой больнице. В храм приходят и дети, и родители… Мы еженедельно причащаем деток. Старшие исповедуются, мы беседуем с ними, проводим воскресные школы, играем, делаем поделки, помогаем, если это необходимо, донорам, какими-то финансами. Стараемся полностью подключиться к жизни больницы, чтобы как-то облегчить участь пациентов», - поделился священник.