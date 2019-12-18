Сенат США одобрил законопроект о финансировании расходов на оборону на общую сумму 738 млрд, который предусматривает предоставление 300 млн долларов на финансирование инициативы по безопасности Украины, что включает летальную оборонительную помощь, а также развитие возможностей береговой охраны, в том числе береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты, сообщает Голос Америки.

В проекте законодатели предусмотрели и обязательность введения санкций против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток-2», а также в проекте «Турецкий поток». Также предусмотрели запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Ее ввели из-за того, что Турция купила у России зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф».

Между тем законодатели США отдельно обращают внимание, что законопроект, который теперь должен подписать президент США Дональд Трамп, содержит положения о повышении оплаты военных на 3,1%.



Напомним, на прошлой неделе оборонный бюджет утвердила Палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент Дональд Трамп.