В Национальном банке Украины обнаружили, что два государственных банка, Ощадбанк и Укрэксимбанк, имеют проблемы с капиталом, которые могут реализоваться в случае наступления неблагоприятных обстоятельств в экономике. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, сообщает hromadske.

Проблемы в капитале банков обнаружили по итогам стресс-тестирования, которое Нацбанк провел накануне. Стресс-тестирование предполагает анализ того, как изменится финансовое состояние банка в случае, если в экономике наступит кризис.

«Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость низкая, банки уязвимы к возможным кризисам», — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что речь идет об Ощадбанке и Укрэксимбанке. В случае наступления неблагоприятной экономической ситуации, у этих банков может возникнуть необходимость в дополнительных 233-45,8 млрд грн.

Там отмечают, что пристально следят за финансовым состоянием государственных банков, поскольку на их долю приходится существенная часть банковского рынка Украины. В то же время в Нацбанке не сообщают, о каких именно банках идет речь.

Кроме этого, НБУ сообщил о ключевых рисках для финансовой устойчивости в Украине.

«Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности — результаты судебных процессов, связанных с Приватбанком. НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финансовой стабильности», — заявили в Нацбанке.

Отметим, что в Украине есть 4 государственных банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанка (национализирован в 2016 году) и Укргазбанк.