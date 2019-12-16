Со следующего года начнутся общественные слушания и обсуждения проекта нового Генерального плана Киева.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время презентации нового проекта Генплана на Международном форуме «Будущее Киева», сообщает Укринформ.

«Генеральный план создается не на год, не на два. Это глобальное видение реализации стратегии развития нашего города и ключевых его направлений. Проект Генплана - это своеобразная матрица, и дальше уже с начала следующего года стартуют общественные слушания и обсуждения, по результатам которых будут вносить коррективы, будут вноситься предложения общественности, экспертов», - подчеркнул Кличко.

По его словам, Генплан – это системная работа, основанная на глубоком анализе планов застройки. «Хаотичная застройка столицы должна прекратиться, а разрешения на строительство должны предоставляться с учетом развития инфраструктуры ее конкретной территории», - акцентировал городской голова.

Он отметил, что проект нового Генерального плана столицы разрабатывали по рекомендациям иностранных специалистов и по принципам развития городов Европы.

Как отметил начальник Коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киев» Сергей Броневицкий, действующий Генеральный план не выполняет своей регулирующей роли.

«Во-первых, по действующему Генеральному плану планировалось увеличить площадь города почти вдвое, присоединив к нему 64 тысячи гектаров территории, а это десятки населенных пунктов. Во-вторых, в него были хаотично внесены сотни изменений, повлекшие уплотнения существующей застройки, массовую застройку зеленых зон , застройку исторического центра высотными объектами. Кроме того, была сделана ошибка в прогнозе численности населения на 2020 год. По действующему Генеральному плану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн, а уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей», - сказал он.

Броневицкий отметил, что показатели действующего Генплана рассчитаны до 2020 года.

«В европейских странах Генпланы обновляются каждые 5 лет... Действующий Генеральный план не обновлялся уже почти 20 лет», - добавил он.

Он отметил, что на сегодняшний день осуществлена и почти завершена работа по приведению проекта Генерального плана в соответствие с изменениями в законодательство новых государственных строительных норм.

Он добавил, что проект нового Генерального плана определяет направления развития столицы на ближайшие 7 лет и на перспективу в 20 лет. Это касается и строительства детских садов, школ, создания зеленых зон, инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры города.