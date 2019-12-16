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В Киево-Печерской лавре проходит ежегодная православная выставка-ярмарка, приуроченная ко дню памяти святителя и чудотворца Николая.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, молебен перед началом работы выставки совершил глава Отдела социального служения иеромонах Лукиан.

«В период работы выставки мы будем совершать память нескольких особо почитаемых нашей Церковью святых — это и святая великомученица Варвара, и преподобный Савва Освященный, и святитель Николай. Пусть же Господь по их молитвам укрепит всех вас, поможет быть друг ко другу терпеливыми, снисходительными и дарует душевный мир», - пожелал отец Лукиан. 

На выставке свои товары предлагают представители ближнего зарубежья, украинских епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, музыкальные произведения и церковные песнопения в аудио- и видеозаписи, православные фильмы на современных цифровых носителях, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно подать записки в православные храмы и монастыри.

Православная ярмарка «Никольская» открылась 14 декабря, а 22 декабря она завершит работу. Режим работы — с 09.00 до 19.00 часов (вход свободный), территориальное расположение — Нижняя лавра, улица, ведущая к Дальним пещерам и крытый переход к Ближним.
ForUm

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