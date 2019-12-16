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Сегодня, 16 декабря, около 8:20 в полицию от директора частного предприятия, расположенного в переулке Рабочий – 49-летнего жителя Ривного поступило сообщение о гранате на дверной ручке.

По данным полиции, по внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты сдетонировал раньше).

Полицейские предмет изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), направлять его на экспертизу.
ForUm

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