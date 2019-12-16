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Одесская епархия передала на постоянное хранение в Донецк частицу мощей преподобного Кукши Одесского.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, мощи святого были переданы для духовной поддержки жителей региона и поддержки единства украинского народа во Христе.

В течение ближайших дней святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а 24 декабря, в день памяти преподобного Кукши, после Божественной литургии начнется епархиальный крестный ход.

Памятный дар Одесской епархии побывает во всех уголках Донецкой епархии, чтобы верующие Донбасса смогли молиться преподобному Кукше о мире в Украине, о восстановлении единства и взаимопонимания, а также испросить покровительства преподобного Кукши.
ForUm

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